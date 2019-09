Dois casos de HIV e nove de sífilis foram detectados durante ação do CTA no Sairé

Teste rápido de sífilis, HIV e hepatites — Foto: Reprodução/Rede Amazônica

Campanha levou orientações, distribuição de folders e preservativos nos dias de festividade em Alter do Chão.

Dois casos de HIV e 9 casos de sífilis foram detectados em Alter do Chão no período do Sairé, durante ação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Santarém, Oeste do Pará. O CTA levou orientação sobre os cuidados em relação a doenças sexualmente transmissíveis além de oferecer testes rápidos à população.

A ação iniciou na quinta-feira (19) e se estendeu até o domingo (22) e contou com a entrega de 20 mil preservativos masculinos, 500 femininos, além de folders educativos. A campanha também realizou testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C.

Anualmente o CTA em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha no período de festividades do Sairé. A procura foi muito grande este ano. Dos dois casos de HIV, um é de Santarém e o outro do Estado do Amazonas. Quanto aos casos de sífilis, a maior parte é de santarenos infectados. As pessoas que foram diagnosticadas com as infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) receberam orientações de como começar o tratamento e dar continuidade ao acompanhamento.

O CTA de Santarém conta com uma equipe multiprofissional de médicos infectologistas, psicólogos, serviço social, além de oferecer medicações gratuitas e exames especializados. Todos os serviços são disponibilizados aos pacientes que realizam o acompanhamento. Quanto mais cedo for diagnosticada a IST, o tratamento é mais eficaz.

O Centro de Testagem e Aconselhamento fica localizado na Av. Barão Do Rio Branco e funciona das 7h30 às 15 horas nas segundas, terças e quintas. As pessoas que procuram o centro, precisam levar documento de identificação, cartão SUS e comprovante de residência para que os procedimentos possam ser realizados.

