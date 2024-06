Pacotes de drogas são encontrados boiando no Rio Tapajós no porto do DER em Santarém

O material entorpecentes foi recolhido pela Polícia e levados para a 16ª Seccional Urbana de Polícia — Foto: Blog do Bandeira

Pacotes de plástico contendo mais de 2KG de material entorpecente – aparentando ser maconha – foram encontrados por populares e apreendidos pela Polícia Militar. A droga possivelmente foi jogada no rio Rio Tapajós. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) no porto do DER, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações da Polícia, um funcionário do porto do DER viu um tumulto de pessoas colhendo várias sacolas boiando em meio às embarcações que estavam atracadas no porto e se aproximou. Ao perceber que se tratava de drogas, ligou para a para a Polícia.

A Polícia Militar fez a remoção de todas as porções encontradas tanto na água quanto na praia e encaminhou para a 16° Seccional Urbana de Polícia Civil.

Segundo o delegado plantonista Jair Castro, o caso inusitado vai ser investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes para que o suspeito e possíveis responsáveis pela droga sejam identificados e punidos.

Populares informaram que horas antes do flagrante, uma equipe da Secretaria da Fazenda (Sefa) e a Polícia Militar realizavam fiscalizações nas embarcações. Acredita-se que o dono da substância ao ver os ficais, laçou a droga no rio. Ninguém foi preso.

