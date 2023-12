Dois corpos em estado avançado de decomposição são encontrados no Pará

Um dos homens foi encontrado dentro de parte oca de árvore; o caso cercado de mistério segue em investigação

Dois homens, identificados somente como Raimundo e Adalberto, foram encontrados mortos, na última terça-feira (28), em Ituna-Itatá, localidade entre Altamira e Senador José Porfírio, no sudoeste paraense. Testemunhas relataram que as vítimas estavam em avançado estado de decomposição e seria moradores no local. Um dos homens estava em uma parte oca de uma mangueira.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para realizar as rondas pela área em busca de mais informações que ajude a entender a dinâmica do crime. Até o momento não há informações sobre o que teria ocorrido com as vítimas. A perícia foi feita no local e os corpos também irão passar por necropsia. Viaturas da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará foram vistas na balsa que faz a travessia do rio Xingu logo após o trabalho da perícia.

Testemunhas contaram que Raimundo e Adalberto seriam criadores de gado e tinham plantação de cacau. Os dois tinham o costume de passar muitos dias na área, por isso, os familiares ainda demoraram para sentir a falta das vítimas e acionaram a polícia.

Desintrusão

Conforme as autoridades policiais, na área onde o crime ocorreu acontece a operação de desintrusão, deflagrada pela Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas e Ibama. O objetivo da ação é fazer a retirada de não-indígenas, para o combate ao avanço do desmatamento na Ituna-Itatá interditada desde 2011.

Fonte: O Libral / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:43:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...