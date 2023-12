Pará lidera na região Norte com 16 cidades participantes no Enem dos Concursos; veja lista

Concurso Público Nacional Unificado terá aplicação em 180 cidades em março de 2024

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou a lista com 180 cidades onde será aplicado o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), marcado para março de 2024. O Pará lidera na região Norte com 16 cidades participantes.

A seleção abrange 39 cidades no Norte, 54 no Nordeste, 20 no Centro-oeste, 44 no Sudeste e 23 no Sul. A escolha dos municípios considerou critérios como tamanho da população (mais de 100 mil habitantes), raio de influência na região e facilidade de acesso. Em casos em que um município não disponha de estrutura adequada, os exames serão realizados em cidades próximas.

O secretário de Gestão de Pessoas do ministério, José Celso Cardoso, destacou a praticidade e economia para os candidatos ao realizar a prova em locais próximos às suas residências. Ele ressaltou que, ao pagar apenas uma inscrição, os participantes concorrem a vagas em diversos órgãos públicos.

Reconhecido como o “Enem dos concursos”, o primeiro Concurso Público Nacional Unificado busca preencher 6.640 vagas para servidores federais e será conduzido pela Fundação Cesgranrio.Veja a distribuição por regiõesRegião Norte – 39 municípios

– dois no Acre

– nove no Amazonas

– três no Amapá

– 16 no Pará

– quatro em Rondônia

– dois em Roraima

– três no Tocantins Região Nordeste – 54 municípios

– dois em Alagoas

– 16 na Bahia

– seis no Ceará

– nove no Maranhão

– quatro na Paraíba

– cinco em Pernambuco

– sete no Piauí

– três no Rio Grande do Norte

– dois em Sergipe Região Centro-Oeste – 20 municípios

– oito em Goiás

– quatro em Mato Grosso do Sul

– sete em Mato Grosso

– um no Distrito Federal

Região Sudeste – 44 municípios

– quatro no Espírito Santo

– 24 em Minas Gerais

– quatro no Rio de Janeiro

– 12 em São Paulo Região Sul – 23 municípios

– oito no Paraná

– nove no Rio Grande do Sul

– seis em Santa Catarina

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:40:48

