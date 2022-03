DOIS HOMENS SÃO PRESOS APÓS ROUBAREM VIATURA DE TRÂNSITO EM MANAUS

(Foto:Divulgação) – Dois assaltantes foram presos após renderem agentes de trânsito e roubarem uma viatura do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) na tarde deste domingo (27). O caso aconteceu no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Segundo informações do IMMU, quatro criminosos realizaram uma série de assaltos no bairro Flores, nos quais tentaram roubar um veículo para conseguirem fugir. Primeiro, eles realizaram assaltos em um restaurante, depois no estacionamento de um supermercado, onde atiraram em uma vítima que se recusou a entregar o carro. (As informações são do D24am).

Por último, os criminosos chegaram na rodoviária, onde abordaram outra vítima, que jogou as chaves do carro para longe, para não ter o veículo levado. Então os assaltantes renderam agentes de trânsito que estavam no local e levaram a viatura do IMMU.

Na viatura, os criminosos se deslocaram até a avenida Desembargador João Machado, quando o suspeito que dirigia perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu o veículo em uma placa. Isso aconteceu bem em frente à Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai) e chamou a atenção de policiais civis. Ao saírem do veículo, houve troca de tiros entre policiais e os criminosos, que fugiram por uma área de mata.

Em pouco tempo, dois assaltantes foram capturados. Outros dois assaltante seguem foragidos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima que foi baleada no estacionamento do supermercado. A viatura de trânsito ficou danificada com o acidente e foi retirada do local por serviço de guincho.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana divulgou nota sobre o caso. “A Polícia Militar imediatamente foi acionada e foi registrado Boletim de Ocorrência. A perícia na viatura já foi realizada e o veículo liberado”, diz a nota.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/18:09:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...