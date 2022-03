Polícia Civil desmonta esquema de falsificação de atestados médicos no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – No último sábado (26), a Polícia Civil do Pará desmontou um esquema de falsificação de atestados médicos e prendeu o acusado de montar o esquema na cidade de Paragominas, localizada no sudeste do estado.

Segundo a PC, mais cinco pessoas serão indiciadas pelo crime de uso de documento falso. O preso mantinha um esquema de falsificação de atestados médicos falsos das redes públicas municipais e estaduais.(As informações são do Portal Debate com informações do Native News Carajás).

Conforme os agentes, no momento da prisão foi apreendido o material utilizado para a falsificação, como computadores, notebook, agendas, maquinetas de cartão, e outros. Após a apreensão dos materiais, foi encontrado no armazenamento dos computadores diversos arquivos com modelos dos atestados médicos e anotações com as falsificações das assinaturas dos médicos vinculados ao sistema público de saúde.

O acusado foi indiciado pelo crime de falsificação de documentos públicos em concurso material. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição da justiça. O material apreendido passará por perícia.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/18:05:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...