Dois homens são presos e dois adolescentes, apreendidos suspeitos de matar mulher com facão no Pará

(Foto:Reprodução) – Vítima teria sido morta com golpes de facão e também pauladas em Tucuruí. Polícia investiga o caso.

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher em Tucuruí, no sudeste do Pará, no sábado (2). Segundo a polícia, dois suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos após o crime.

Ela teria sido morta com golpes de facão e também pauladas, mas a polícia não passou detalhes sobre o laudo e causa da morte, nem suspeita de motivação do crime e se pode haver mais envolvidos no crime.

Ela foi morta na madrugada de sábado e os suspeitos, detidos no mesmo dia. Dois homens foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva no fim de semana. Dois adolescentes suspeitos de envolvimento na morte também ficaram apreendidos.

Nesta segunda (4) eles seguiam detidos e não foi detalho o que relataram em depoimento. A polícia instaurou inquérito e investiga o caso.

