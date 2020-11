Helder disponibiliza aeronave ao Amapá após apagão de mais de 40 horas

Blecaute aconteceu em 13 das 16 cidades amapaenses após incêndio em subestação de Companhia de energia. | Reprodução

O prefeito de Macapá anunciou estado de calamidade pública por 30 dias em decorrência do apagão

O governador Helder Barbalho anunciou, na noite desta quinta-feira (5), que vai disponibilizar uma aeronave do governo para dar suporte ao estado do Amapá, que sofreu um apagão há quase três dias em 13 das 16 cidades.

Helder, por meio das redes sociais, disse que conversou com o governador do Amapá, Waldez Góes, antes de tomar a decisão. “Ainda pouco falei com o governador, me solidarizando com os irmãos amapaenses. Além disso, disponibilizei uma aeronave do governo para dar suporte, no que for preciso, principalmente em relação à saúde”, garantiu.

Calamidade pública – O apagão, que entra para o terceiro dia, aconteceu após um incêndio em uma subestação do Sistema Interligado Nacional (SIN), na zona norte de Macapá. A Companhia anunciou, inicialmente, que não há qualquer tipo de previsão para o restabelecimento do serviço e o prefeito de Macapá anunciou hoje estado de calamidade pública na capital.

Por:Fernanda Palheta

