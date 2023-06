Dois jovens acusados de participação em assalto milionário em Itaituba são presos no Amapá

(Foto: Reprodução) – Prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (31); Um dos presos é ex-funcionário da empresa alvo e é apontado como mentor da ação criminosa que resultou no roubo 16 kg de ouro.

Na manhã desta quarta-feira (31), uma operação conjunta entre o serviço de inteligência da Polícia Militar e Civil de Itaituba, o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) e a Polícia Civil de Macapá, resultou na prisão de mais dois acusados de envolvimento em assalto milionário ocorrido Itaituba, sudoeste do Pará. A dupla foi presa na cidade de Oiapoque, no extremo Norte do estado do Amapá.

Segundo informações, Ramir Ramon Sousa Silva, de 20 anos, ex-funcionário da empresa que teve 16 kg de ouro roubados, foi preso juntamente com Renato Garcia, irmão de Rodrigo Garcia, que já havia sido preso anteriormente em Itaituba. A primeira prisão referente ao caso ocorreu no dia 16, tendo como alvo Pablo Henrique Mendonça Alves.

Segundo a polícia, Ramir foi o mentor da ação criminosa. Ele teria conhecimento privilegiado da movimentação e retirada do material na cidade e teria planejado o crime com a ajuda de seus cúmplices. O ouro roubado é avaliado em R$ 5,5 milhões. De acordo com informações, o material ainda não foi encontrado.

Os suspeitos foram localizados após a Polícia Civil do Pará identificar que os procurados haviam fugido para o estado do Amapá. A polícia do Amapá iniciou buscas na região de Oiapoque, onde encontrou e prendeu os dois fugitivos.

Além dos suspeitos, a mãe de um dos investigados foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Até o momento, a polícia não divulgou mais detalhes sobre o seu envolvimento.

Com a prisão de Ramir e Renato, as autoridades esperam obter mais informações sobre o crime e o paradeiro do ouro. Os suspeitos estão agora à disposição da justiça.

