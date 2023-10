Dois meninos morrem após serem atingidos por raio em Santana do Araguaia (PA)

(Foto:Jamo Images / Pexels) – Outras seis crianças ficaram feridas. Duas delas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Redenção

Dois meninos de 10 e 9 anos, atletas da Associação Atlética Albatroz de futebol, morreram após serem atingidos por um raio, na tarde desta terça-feira (10), no município de Santana do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo a revista Folha do Araguaia, outras seis crianças estavam junto das vítimas e ficaram feridas. A prefeitura do município decretou luto de três dias.

Ao que tudo indica, uma chuva atingiu a cidade quando a tragédia aconteceu. As oito crianças estavam em uma área de campo da região quando os dois garotos morreram na hora.

Outros dois meninos foram transferidos para o Hospital Regional de Redenção. Em Santana do Araguaia, quatro crianças estão em observação. O estado de saúde de todos os feridos não foi divulgado.

A prefeitura da cidade lamentou o ocorrido e se solidarizou com os pais, amigos e familiares das vítimas. “A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, ainda consternada com os últimos acontecimentos que vitimaram duas crianças na tarde desta terça-feira (10), vem a público lamentar e se solidarizar com pais, amigos e familiares dos nossos pequeninhos e, ao mesmo tempo, decretar luto oficial por três dias em todo município”, diz o comunicado.

Fonte: O Liberal/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/08:59:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...