Dois morrem ao tentar salvar colega que foi soterrado em silo em MT

Os bombeiros encontraram o sobrevivente que recebeu oxigênio ainda no local. Ele contou que manteve a calma e a boca fechada. As duas vítimas que estavam sobre ele criaram uma barreira, (ele) disse que os amigos começaram a se desesperar e gritar, foi o momento em que perderam a vida. Quando chegamos ao local, estavam aproximadamente a uns quatro metros”.

O militar explicou que, “na averiguação do local, constatou que havia mais trabalhadores e na busca descobriu-se que três estavam soterrados. Após avaliação, a equipe começou a trabalhar. Era um local de risco. Tivemos que fazer amarrações para fazer a retirada dos corpos”. Morais ainda disse que “uma das vítimas gritou por socorro. Começamos falar que o Corpo de Bombeiros estava no local e ele ficou emocionado. Não podíamos ficar se movimentando porque poderia soterrar mais”.

O sargento Morais, do Corpo de Bombeiros, explicou que o sobrevivente tentou pegar um objeto que havia caído do telhado e acabou sendo soterrado. Francisco e Fernando tentaram ajudar mas não conseguiram retirar o colega e também acabaram sendo “surpreendidos e soterrados. Essa foi a informação inicial”.

