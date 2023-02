Dois morrem e um é hospitalizado após confronto com a PM em Alta Floresta no Mato Grosso;Video

Alta Floresta: dois morrem e um é hospitalizado após confronto com a PM – (Foto: Reprodução)

Uma abordagem a um veículo suspeito no final da tarde de hoje, segunda-feira (20), resultou na morte de dois homens e um terceiro foi socorrido após ser atingido com ao menos seis disparos durante confronto com a Polícia Militar, a ação contou com a participação de Policiais do 9º Comando Regional e do 8º Batalhão de Polícia Militar de Alta Floresta.

De acordo com o apurado, a Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu a informação de que um veículo Gol, vermelho, estaria dando suporte a dois elementos que teriam vindo de Sinop para praticar roubos no município de Alta Floresta.

Em diligências pela Perimetral Rogério Silva, um carro com as características informadas foi visualizado, quando houve ordem de parada, com a negativa do condutor, houve perseguição e cerco ao veículo, que parou em frente a um hotel na perimetral.

No local, os suspeitos armados, investiram contra os policiais, que revidaram, houve intensa troca de tiros, vídeos compartilhados em redes sociais registraram os momentos de tensão.

Um dos suspeitos, o motorista que conduzia o veículo, morreu no local, partes do crânio dele ficaram espalhadas pela via publica. Os outros dois foram socorridos ao Hospital Regional, onde um acabou falecendo e outro foi encaminhado à sala de cirurgia, este teria sido alvejado com seis disparos, mas, que não teriam atingido órgãos vitais.

Tenente Coronel Benedito, do 9º Comando Regional destacou em entrevista à imprensa, que no automóvel foram encontradas armas de fogo.

“Foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver no interior do veículo, então, eles não estavam aí para brincadeira. Então, se tivessem colocado a mão na cabeça e obedecido a ordem da equipe, estariam todos vivos, agora quiseram enfrentar, está aí a resposta nossa”, disse Coronel Benedito.

Dois dos suspeitos seriam de Sinop e um de Alta Floresta, com passagens pela Polícia e que teria ligação com facção criminosa.

Tenente Coronel Benedito, destacou que não houve policiais ou civis feridos, mostrando o preparo da Polícia Militar de Mato Grosso, em especial de Alta Floresta.

“Todos capacitados, graças à Deus não houve nenhum dano colateral, nenhum policial ferido. A gente vê que o criminoso tentou contra as nossas equipes, mas os nossos policiais prontamente responderam a essa agressão”, pontuou.

A partir de agora, aguardasse a chegada da POLITEC e as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil de Alta Floresta.

Ainda não houve a identificação oficial dos envolvidos.

Tenente Coronel Alessandro do 8º Batalhão de Alta Floresta, destacou que diariamente são feitas abordagens e checagem de pessoas e que o trabalho de investigação tem colaborado com a identificação pessoas que venham a ter conduta que comprometam a segurança pública local.

Dois morrem e um é hospitalizado após confronto com a PM em Alta Floresta no Mato Grosso;

