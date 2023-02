MPF atua para que seja garantido o socorro necessário a indígenas do Pará vítimas de acidente em Mato Grosso

Providências vêm sendo tomadas desde domingo (19), quando ônibus tombou na rodovia BR-163 (Foto:Credito MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento neste domingo (19) para acompanhar o atendimento prestado a lideranças indígenas da região do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, vítimas de um acidente rodoviário.

O acidente ocorreu por volta das 00h30 do domingo. Um ônibus com 35 integrantes do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita), em deslocamento de Brasília (DF) para Santarém (PA), capotou na rodovia BR-163, no norte do estado de Mato Grosso.

Leia mais:Ônibus com 35 lideranças indígenas do PA tomba na BR-163

Segundo balanço divulgado pelos indígenas, a maioria das vítimas teve ferimentos leves. Duas ficaram em estado grave e não houve mortos.

Providências – Confira as providências que o MPF adotou ainda no domingo:

• o MPF enviou ofícios à unidade responsável pelo atendimento à saúde dos indígenas – o Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc) –, ao Município de Santarém e ao Estado do Pará. Além de informar a ocorrência do acidente, o MPF solicitou respostas sobre quais medidas estão sendo adotadas para o socorro às duas vítimas que tiveram ferimentos mais graves.

• ao DSEI Guatoc, ao Município de Santarém e ao Estado do Pará o MPF também solicitou resposta sobre a possibilidade – dentro das diretrizes médicas e hospitalares – de transferência dos pacientes internados em hospitais de Sinop (MT) e Itaúba (MT) para Santarém (PA), conforme pedido da coordenação do Cita.

• o MPF enviou ofício também à empresa proprietária do ônibus acidentado, para que preste informações sobre os auxílios que estão sendo prestados às vítimas.

Pedido de apoio – No balanço que divulgou sobre o acidente, o Cita solicita doações financeiras para ajudar na compra de itens de higiene pessoal, alimentos e demais perdas materiais que os indígenas tiveram em decorrência do acidente.

As transferências podem ser feitas para:

• pix chave CPF número 945.193.582-72 (Auricélia dos Anjos Fonseca) ou

• pix chave celular número (93) 99152-2655 (Arlisson Alexandre da Mota Sousa).

Fonte:ASCOM/Ministério Público Federal no Pará

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/02/2023/07:34:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...