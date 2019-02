Criminosos assaltam agências bancárias em São Félix do Xingu

Bandidos usaram explosivos nas agências bancárias. — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Ação foi na madrugada desta sexta-feira (1º). Bandidos fizeram reféns, invadiram os bancos e explodiram os cofres das agências.

Um grupo de criminosos assaltou as agências do Banco do Brasil e do Bradesco em São Félix do Xingu na madrugada desta sexta-feira (1º). Segundo a polícia, pelo menos 10 pessoas fazem parte da quadrilha.

Os suspeitos teriam chegado no município por volta de uma e meia da madrugada, disparando tiros para o alto e fazendo reféns, que foram usados como escudos humanos. Os bandidos invadiram os bancos e explodiram os cofres das agências, fugindo em dois carros.

Todos os reféns foram liberados na estrada, ninguém ficou ferido. Durante a fuga, os criminosos jogaram ferros pontiagudos na estrada, para atrasar a polícia, além de queimar um veículo para bloquear o tráfego.

Reforços da Polícia Militar e Polícia Civil foram enviados para a cidade e a busca aos criminosos continua.

