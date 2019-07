Promotor do MPPA conquista primeiro lugar no 8º Congresso Virtual Nacional do MP

Foto: Arquivo MPPA – O promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Mauro Guilherme Messias dos Santos, foi premiado com o primeiro lugar no 8º Congresso Virtual Nacional do Ministério Público, realizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), com a tese titulada “A validade do acordo de não persecução penal: estudo de caso em Altamira/PA, o município mais violento do país” na qual foi a mais votada. A cerimônia de premiação ocorreu no mês de maio deste ano na capital fluminense, no auditório Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Em segundo lugar ficou a tese do Ministério Público do Paraná intitulada “Mortes Violentas de Mulheres: desafios do MP no combate ao crime de feminicídio”. Em terceiro lugar a tese conjunta da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e Ministério Público dos estados do Paraná e São Paulo denominada “Desafios do MP na promoção da igualdade de gênero institucional”.

Todas as teses e a moção aprovadas no 8º Congresso Virtual Nacional do MP podem ser conferidas, na íntegra, no site www.congressovirtualnacionalmp.org.br

Texto: Ascom

