Correios realiza leilão de mais de 100 veículos em Belém

Entre os dias 21 e 24 de novembro, os Correios realizam leilão eletrônico para venda de 26 veículos leves e 83 motocicletas para a região metropolitana de Belém, seguindo assim a política de renovação da frota da empresa.

Para participar, as pessoas físicas ou jurídicas devem realizar um cadastro presencial nas agências do Banco do Brasil, onde será obtida uma chave de acesso e uma senha pessoal. Os lances serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico e o critério para julgamento das propostas será a maior oferta. Cada participante poderá incluir o seu lance em um ou mais lotes.

Para ter acesso ao edital e consultar os lotes, o interessado deve entrar no site www.licitacoes-e.com.br e digitar o número da licitação 963918 na barra de busca, localizada à direita.

As visitas para avaliação dos itens podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16:30h, no Complexo Ananindeua – BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua-PA, ao lado do viaduto do Coqueiro.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (91) 3084-1771.

Fonte:Assessoria de Imprensa Ascom/Superintendência do Pará

Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/16:45:17

