Dois trabalhadores morrem atingidos por raio em pasto de fazenda no sul do Pará

Foto; Reprodução | No momento do ocorrido, chovia fraco. Os cavalos, que eram usados pelos trabalhadores, também foram mortos pelo raio.

Duas pessoas morreram após serem atingidas por um raio no município de Sapucaia, no sul do Pará. O incidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (7), quando os trabalhadores estavam no pasto de uma fazenda, em meio a uma chuva fraca.

As vítimas foram identificadas como Genivaldo Correia Lopes, de 39 anos, e Raimundo Santana da Silva, de 33. Ambos estavam montados em cavalos, que também foram mortos pela descarga elétrica.

Raimundo foi velado em Eldorado e sepultado na sexta-feira (8), enquanto o corpo de Genivaldo foi encaminhado para Breu Branco.

