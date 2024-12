No Pará, suspeito de matar mulher com facada no peito é preso pela Polícia Civil

Foto: Ilustrativa | A mulher foi morta durante a madrugada da última sexta-feira (13), na cidade de Água Azul do Norte, no sul do Pará.

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (17), Antônio Nunes da Silva Filho, acusado de matar com uma facada no peito, Dionice das Graças. A mulher foi morta durante a madrugada da última sexta-feira (13), na cidade de Água Azul do Norte, no sul do Pará.

A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira (17), na zona rural do município, quando o suspeito saia de uma comunidade indígena conduzindo uma motocicleta Honda modelo XRE 300, cor vermelha. Na Delegacia de Água Azul do Norte, foi descoberto que Antônio Nunes tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça de Imperatriz-MA, por homicídio.

Em seu depoimento, Antônio disse que matou Dionice, porque teria dado dinheiro para ela comprar entorpecentes e ela não teria comprado, houve uma discussão culminando com o assassinato. Antônio está preso e segue à disposição da justiça.

Fonte: Blog do Luiz Pereira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/15:08:44

