Dona de casa de prostituição é presa em flagrante, no PA; local é conhecido pela exploração sexual de menores, diz polícia

Imagens coletadas durante a operação policial. — Foto: Reprodução / DEACA

Policiais também encontraram porções de drogas no estabelecimento.

Uma mulher, apontada pela Polícia Civil (PC) como proprietária da ‘Casa da Morangão’, em Redenção, no sul do Pará, foi presa em flagrante no local, durante uma operação coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), na quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil (PC), o estabelecimento é conhecido pela exploração sexual de menores de idade e pelo tráfico de drogas.

A corporação informou que dentro da casa foram encontrados entorpecentes e embalagens utilizadas para a venda destas sustâncias ilícitas.

Segundo a PC, as drogas localizadas foram: uma grama de maconha, 1,6g de substância semelhante à ecstasy, conhecida como “bala” e 10g de cocaína.

Além disso, foram apreendidos um caderno de anotações, uma balança de precisão, aproximadamente R$ 212 em notas fracionadas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão também foram encontrados elementos relevante à investigação sobre a exploração sexual de menores no local.

A proprietária do prostíbulo foi encaminhada a Deaca de Redenção para realização dos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça, como pontuou a PC.

Fonte: g1 Pará — Belém Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2023/16:12:23

