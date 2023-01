No PE, dona de mercearia é assassinada a tiros por não ter cerveja para vender (Foto:Reprodução)

Uma comerciante foi assassinada na noite deste sábado (07), no bairro do Cruzeiro, no município de Quipapá, na Mata Sul de Pernambuco.

A vítima Aparecida Lucia de Lira, de 38 anos, estava em casa onde funciona sua mercearia, quando dois homens chegaram querendo comprar cerveja, ao serem informados que não tinha eles começaram a discutir com a vítima, quebraram a porta com um machado e mataram Aparecida a tiros.

O genro dela que reside próximo tentou impedir e levou um tiro na perna, os assassinos que residem na localidade fugiram e estão sendo procurados pela Polícia.

O corpo da comerciante foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/01/2023/09:54:41

