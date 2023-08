Homem é preso no sudeste do Pará suspeito de matar companheira a facadas no Tocantins

Eliezio Gomes do Santos foi detido nesta segunda-feira (28) e confessou o crime. (Foto:Reprodução / Correio de Carajás).

O crime ocorreu a madrugada de sábado (26), em Xambioá, e desde então o suspeito estava sendo procurado

Eliezio Gomes do Santos foi preso na manhã desta segunda-feira (28), em São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará, suspeito de matar a companheira Elen Cristiny Araújo Leite. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (26), na cidade de Xambioá, no estado vizinho do Tocantins. As motivações do crime não foram reveladas. Correio de Carajás.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito matou a vítima a facadas dentro da própria casa. A PM recebeu a informação de que Eliezio havia fugido em uma van com destino São Geraldo do Araguaia, que faz fronteira com Xambioá. As cidades são separadas apenas pelo Rio Araguaia.

Desde que Elen Cristiny havia sido assassinada, os agentes estavam no encalço do suspeito. Quando foram informados de que ele estaria tentando deixar a cidade, os policiais fizeram um cerco ao veículo, que já estava à altura do bairro Perpétuo Socorro, na saída do município.

Eliezio foi retirado de dentro da van e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime e foi submetido aos procedimentos padrão. Em nota, a PC disse à redação integrada de O Liberal que “um homem foi preso e apresentado pela Polícia Militar por suspeita de ter praticado feminicídio” e que “o preso fica à disposição da Justiça”.

Fonte:Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/08:27:54

