Líder indígena Puyr Tembé é empossada como secretária dos Povos Indígenas do Pará

Puyr Tembé empossada para o cargo de secretária dos Povos Indígenas do Pará. — Foto: Reprodução

Puyr é ex-presidente da Federação Estadual dos Povos Indígenas do Pará e membro da executiva da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira.

A líder indígena Puyr Tembé, de 44 anos, foi empossada nesta quarta-feira (12) para o cargo de secretária dos Povos Indígenas do Pará (Sepi). A pasta foi criada para ampliar e consolidar as ações do governo estadual frente às políticas públicas dos povos originários.

A cerimônia de posse ocorreu no Theatro da Paz, em Belém. A nova secretária disse que pretende ajudar, somar e construir um estado mais inclusivo aos povos indígenas.

“A gente acaba de receber demandas dos povos indígenas. Acho que a secretaria chega exatamente para esse momento, de fortalecer, de buscar, de articular e de executar políticas públicas a quem é de direito”, afirma.

Puyr é ex-presidente da Federação Estadual dos Povos Indígenas do Pará e membro da executiva da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira.

Antes de se tornar uma liderança, Puyr Tembé cresceu na aldeia São Pedro, dentro da Terra Indígena Alto Rio Guamá, que é uma das cinco áreas indígenas no Pará que estão entre as dez mais ameaçadas pelo desmatamento na Amazônia, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

O anúncio de Puyr como titular da Secretaria dos Povos Originários do Pará foi feito pelo governador no dia 31 de janeiro. A instalação da pasta já era um pedido da Fepipa e foi anunciada em meio às notícias envolvendo o povo Yanomami, ameaçado pelo garimpo ilegal em Roraima, que mobilizaram ações do governo federal.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 Pará — Belém em 13/2023/16:27:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...