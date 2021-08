Comerciante é assassinado na manhã desta terça-feira,PM prende mandante e autores da morte em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A autoria do crime só foi apontada depois de prender os dois suspeitos do assassinato.

A vítima foi assassinada por um homem que disparou com arma de fogo dois tiros na cabeça, a execução foi por trás da vítima, sem defesa. O comerciante Zé Nilto conhecido por Ceará e/ou Valdecir Inácio Felizeno morreu no local. O assassino saiu em fuga em uma motocicleta que o aguardava com motociclista comparsa.

Um homem conhecido por Ceará dono de lojas de variedades na avenida Dr Isaias e Jamanxim foi assassinado na rua do peixotinho no bairro Santa Luzia, por volta das 07h10mn desta terça-feira 31 de agosto de 2021, quando saiu para caminhar em Novo Progresso.

