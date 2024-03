Dorival Junior convoca três substitutos para a Seleção Brasileira; veja quais

Dorival Junior chamou três substitutos para as posições de Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli. (Foto: Arquivo/Lance!)

O trio foi chamado para os lugares de Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, cortados por lesão.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou nesta segunda-feira (11) a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR). O trio substitui três jogadores lesionados: Ederson, goleiro do Manchester City (ING), Marquinhos, zagueiro do PSG (FRA), e Gabriel Martinelli, do Arsenal (ING).

Em março, Dorival terá seus primeiros desafios à frente da equipe brasileira: no dia 23, contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, e no dia 26, contra a Espanha, no Santiago Bernabéu.

“Esses atletas já vinham sendo observados e chegam em condições de competir diretamente por uma posição para os dois amistosos iniciais”, afirmou.

Veja a lista de convocados:

Goleiros:- Bento – Athletico-PR

– Léo Jardim – Vasco

– Rafael – São Paulo Laterais:- Danilo – Juventus (ITA)

– Yan Couto – Girona (ESP)

– Ayrton Lucas – Flamengo

– Wendell – Porto (POR)Zagueiros:- Beraldo – PSG (FRA)

– Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

– Fabrício Bruno – Flamengo

– Murilo – Palmeiras Meio-campistas:- André – Fluminense

– Andreas Pereira – Fulham (ING)

– Casemiro – Manchester United (ING)

– João Gomes – Wolverhampton (ING

– Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

– Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

– Lucas Paquetá – West Ham (ING)

– Pablo Maia – São PauloAtacantes:- Endrick – Palmeiras

– Rodrygo – Real Madrid (ESP)

– Galeno – Porto (POR)

– Raphinha – Barcelona (ESP)

– Richarlison – Tottenham (ING)

