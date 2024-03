Andressa Urach passará por cirurgia para retirar costelas

Agendada para o dia 14 de março, a cirurgia de remoção será realizada no Hospital Blanc, localizado na capital do Rio Grande do Sul (Foto: Instagram/ @andressaurachoficial)

Animada com a novidade, a ex-Miss Bumbum antecipa que espera ficar ainda mais bela após o processo.

Andressa Urach está prestes a fazer uma transformação em seu visual, indo além dos procedimentos estéticos convencionais. A produtora de conteúdo adulto vai remover algumas costelas para deixar a cintura mais fina.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 centímetros [de circunferência na cintura] e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros”, contou a modelo à Quem.

Agendada para o dia 14 de março, a cirurgia de remoção será realizada no Hospital Blanc, localizado na capital do Rio Grande do Sul. O cirurgião Gustavo Ramasco, um dos responsáveis pela intervenção, detalhou o procedimento que será realizado nas costelas de Andressa.

“Serão retiradas parcialmente as duas últimas costelas de ambos os lados, chamadas de costelas flutuantes, as 12ªs e 11ªs. Também serão remodeladas as 10ªs costelas”, O médico assegurou que o período de recuperação tende a ser tranquilo, mas requer alguns cuidados, incluindo a suspensão de atividades físicas intensas por 30 dias.

Animada com a novidade, a Miss Bumbum antecipa que espera ficar ainda mais bela após o processo. “Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina”, avalia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/09:40:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...