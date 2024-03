Dr. Anderson Pinheiro dá 10 dicas de saúde para mulheres em todas as suas fases

Toda mulher é única e precisa de cuidados especiais, mas algumas dicas de saúde valem para as mulheres de uma maneira geral em todas as suas fases (Fotos:Divulgação Reprodução)



Toda mulher é única e precisa de cuidados especiais, mas algumas dicas de saúde valem para as mulheres de uma maneira geral em todas as suas fases. A afirmação é do Dr. Anderson Pinheiro, especialista em temas que vão da adolescência, ciclo gravidico-puerperal até a menopausa.

O obstetra Dr. Anderson Borovac Pinheiro, com mestrado e doutorado pela Unicamp e estudos no Massachusetts General Hospital, autor do guia “A internet não é legal para gestantes”, acredita que uma alimentação saudável e a hidratação constante, devem estar no topo da lista, além da prática de atividades físicas moderadas, a realização de exames preventivos e dar atenção também a saúde mental.

Cuidar da higiene intima e de todo o corpo, incluindo visitas ao dentista e avaliações médicas regulares são importantes. Outro ponto defendido pelo médico nos cuidados que as mulheres devem prestar atenção são qualidade do sono, avaliar os sinais que o organismo mostra caso algo esteja errado além de manter a vacinação atualizada. Não se pode esquecer também da redução do consumo e álcool e outras substâncias maléficas (como o tabaco).

Em tese de mestrado pesquisou sobre pólipos endometriais. Já em sua tese de doutorado pesquisou a Hemorragia pós-parto com foco nos desafios contemporâneos para um problema global.

Na sua tese de pós-doutorado no Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos se embrenhou no tema de saúde global com o intuito de reduzir a mortalidade materna e neonatal no mundo. Lá também atuou como professor visitante.

Atualmente é coordenador da equipe de ginecologia e obstetrícia do Hospital Madre Theodora, trabalha na Prefeitura Municipal de Paulínia e é sócio fundador do grupo Maternare.

Sobre o Especialista

A paixão pela obstetrícia e o respeito pela ciência, além do desejo constante de atualização levou Dr. Anderson Pinheiro, médico com especialização pela Unicamp e estudos no Massachusetts General Hospital, afiliado da Harvard University, considerados um dos 10 melhores hospitais para se estudar nos EUA, a escrever um guia procura responder algumas dessas perguntas com base cientifica.

Partindo de dúvidas reais de seus pacientes acumuladas ao longo de anos em sua jornada na experiência clínica, ele se dedicou em uma extensa pesquisa para reunir dados e escrever o guia, além de esclarecer mitos e verdades.

Dr. Anderson atuou também por 12 anos como médico-assistente no Hospital Estadual da Universidade Estadual de Campinas e atualmente é coordenador de ginecologia e obstetrícia e pré-natal de alto risco, do Hospital e Maternidade Teodora, de Campinas, além de atender em seu consultório, juntamente com outros médicos no Espaço Maternare, dedicado aos cuidados da mulher em todas as fases da vida.

