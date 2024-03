VII COMAR Possui novo comandante no AM

A cerimônia realizada na Base Aérea de Manaus contou a presença de Oficiais-Generais do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira, além de Comandantes das Forças Auxiliares, Secretários de Estado, entre outras autoridades militares e civis.(Fotos: Soldado Moré) –

O Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR) realizou, no dia 29 de fevereiro, a cerimônia alusiva à passagem do comando do Major-Brigadeiro do Ar David Almeida Alcoforado ao Major-Brigadeiro do Ar Ramiro Kirsch Pinheiro. A solenidade foi presidida pelo Comandante de Preparo, Tenente-Brigadeiro do Ar Pedro Luís Farcic. Estiveram presentes: CORONEL PM FABIANO MACHADO BÓ, SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR DO AMAZONAS; VICE-ALMIRANTE THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO, COMANDANTE DO 9º DISTRITO NAVAL; GENERAL DE DIVISÃO FLAVIO ALVARENGA FILHO, COMANDANTE DA 12ª REGIÃO MILITAR; DOUTOR ANDRÉ PETZHOLD DIAS, PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS; CORONEL PM MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA, COMANDANTE–GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS; CORONEL BOMBEIRO ORLEILSO XIMENES MUNIZ, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS.

Em seu discurso, o Major-Brigadeiro do Ar David destacou a operação conjunta entre as Forças Armadas e também as operações interagências que permitem o cumprimento da missão. Também agradeceu à Guarnição de Aeronáutica de Manaus (GUARNAE-MN), Comandantes, Chefes, Diretor, Prefeito e Graduados-Master pela convivência harmônica e atuação sinérgica que elevam o nome da Força Aérea Brasileira a patamares cada vez mais elevados: “A todos vocês o meu reconhecimento pelo trabalho que executam e que permitem entregas de alto valor à sociedade. Coordenar uma grande GUARNAE como esta foi um grande privilégio e me trouxe enorme aprendizado”, afirmou.

Novo Comandante

O Major-Brigadeiro do Ar Ramiro Kirsch Pinheiro é aspirante de 06 de dezembro de 1991, tendo sido graduado na primeira colocação de sua turma e assim permaneceu em todos os cursos de carreira. Realizou a VII viagem de instrução do Navio-Escola Brasil e tornou-se operacional na aviação de asas rotativas, acumulando mais de 2.300 horas de voo, além de especializações na área de controle do espaço aéreo (DECEA). Foi promovido ao atual posto em 31 de março de 2023.

Entre os cargos exercidos, destacam-se: Comandante do 2°/1° GCC; Comandante do 1°/11° GAv; Subcomandante da Base Aérea de Brasília; Comandante da Base Aérea de Santa Maria; Adido de Defesa, Naval, do Exército e Aeronáutico no Reino da Suécia; Chefe da Seção de Política e Estratégia da Sexta Subchefia do EMAER; Comandante da Academia da Força Aérea; Adido de Defesa e Aeronáutico nos Estados Unidos da América; e Diretor de Material Aeronáutico e Bélico.

Recebeu as seguintes condecorações: Ordem do Mérito Aeronáutico; Ordem do Mérito da Defesa; Ordem do Mérito Desportivo Militar do Ministério da Defesa; Medalha da Vitória; Medalha Mérito Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; Medalha Exército Brasileiro; Medalha Militar de Ouro; Medalha Mérito Santos-Dumont; Medalha Mérito Operacional Brigadeiro Nero Moura; Medalha do Pacificador; Medalha Mérito Tamandaré; Medalha Eduardo Gomes Aplicação e Estudo com três Lauréis; Medalha Comemorativa aos 150 anos da Polícia do Exército; Ordem do Mérito D. Pedro II do Bombeiro Militar do Distrito Federal; Medalha Força Aérea do Chile; Medalha Francisco José Caldas da Força Aérea da Colômbia; Medalha de Honra ao Mérito da Força Aérea da República da Coreia; Destaque Operacional Prata – COMGAR.

Fonte: Tenente Bento e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...