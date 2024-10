Dr. Daniel, do PSB, é reeleito com 83,12% dos votos em Ananindeua, no Pará: ‘vamos continuar trabalhando e transformando a cidade’

Dr. Daniel, prefeito de Ananindeua. (Foto: Divulgação) – Atual prefeito obteve 83,12% dos votos, quando estavam 70,37% das urnas apuradas e ele já obtinha 160.315 votos.

Dr. Daniel (PSB) foi reeleito prefeito de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, neste domingo (6) no 1º turno das eleições municipais. A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do estado – veja a apuração completa ao final.

“Primeiro eu quero agradecer a cada morador de Ananindeua, que mostrou que essa cidade não vai mais voltar pra trás e ela não aceita mais um projeto de poder pessoal e familiar, e nós vamos continuar trabalhando, transformando a nossa cidade”, disse.

O atual prefeito foi eleito com 83,12 % dos votos por volta das 17h42, quando estavam 70,37% das urnas apuradas e ele já obtinha 160.315 votos.

No total dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas, Dr. Daniel obteve 83,48%, com 229.930 votos.

Daniel também comentou sobre a eleições de vereadores de partidos aliados. “Fizemos uma maioria avassaladora com 18 vereadores dos partidos aliados, então isso faz com que a gente possa governar a cidade com mais tranquilidade”.

O candidato do MDB, Antônio Doido, ficou em segundo lugar, com 70,37% das urnas apuradas, com 8,38 %, com 23.091 votos.

Dr. Daniel tem 38 anos, é casado e declara ao TSE a ocupação de médico. Nasceu no Maranhão e vive no Pará desde os três anos de idade, onde morou no município de Dom Eliseu até os 13 anos. Cursou medicina na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Em 2012, entrou para a política como candidato a vereador, conseguindo se eleger. Manteve-se no cargo nas eleições de 2016 e foi presidente da Câmara Municipal de Ananindeua.

Em 2018 foi eleito deputado estadual e presidia a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), antes de se tornar prefeito de Ananindeua.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Dr Daniel (PSB) – 83,48 % (229.930 votos)

Antonio Doido (MDB) – 8,38 % (23.091 votos)

Miro Sanova (PT) – 4,28 % (11.783 votos)

Nilse (PDT) – 2,11 % (5.810 votos)

Eliel Faustino (UNIÃO) – 1,24 % (3.413 votos)

Thiago Bessa (PSOL) – 0,51 % (1.402 votos)

Brancos – 1,87 % (5.424)

Nulos – 3,08 % (8.915)

Abstenções – 18,95 % (67.732)

