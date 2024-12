Droga que causa ‘efeito zumbi’ tem relatos de dependência, danos graves e avanço silencioso em MT

K9 é uma maconha sintética, desenvolvida originalmente em laboratórios para fins medicinais, mas abandonada devido aos efeitos colaterais severos. — Foto: Reprodução

Feitas em laboratório e com nomes diversos, as K pertencem ao grupo de Novas Substâncias Psicoativas.

Conhecida como “droga zumbi”, a K9 preocupa usuários, profissionais de saúde e autoridades em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Segurança Pública afirma que não há registros oficiais de apreensões no estado, mas relatos indicam que a substância sintética circula nas ruas de Cuiabá e região.

Na última sexta-feira (7), quatro pessoas foram presas durante a Operação Sintétics. A operação cumpriu 52 ordens judiciais contra uma associação criminosa que comercializava drogas sintéticas em Cuiabá, Cáceres, a 220 km da capital, e Natal (RN). A ação também resultou na determinação de tornozeleiras eletrônicas para outros 13 suspeitos.

Relatos de usuários

Segundo a responsável por dois centros terapêuticos em Várzea Grande, Celina Gonçalves, existe uma alta presença da K9 entre os pacientes atendidos. O relato de maconha sintética misturada com outras substâncias perigosas acaba sendo comum.

Uma mulher de 27 anos, que preferiu não se identificar, compartilhou sua experiência ao chegar a uma casa de recuperação após sofrer convulsões provocadas pelo uso de maconha e cocaína.

“Comecei com 19 anos, perdi minhas duas filhas, a guarda delas, passei por dois processos. Os médicos acharam que eu não tinha mais jeito. Perdi tudo o que eu amava, e as drogas pareciam ter todo o amor que eu sentia pelas pessoas e pela minha família”, diz.

Outro usuário, que lutou contra o vício por 14 anos, relatou as consequências físicas do uso. Mesmo apresentando tremores, ele está limpo, mas relembra a jornada:

“Comecei com bebida, cocaína, e depois conheci a pasta base. Uma vez, usei algo que parecia misturado com K9. Fiquei muito estranho. Acho que foi essa substância”, conta.

Outra vítima confirma a presença da droga em Cuiabá.

“Usei K9 uma vez, enganada, achando que era maconha. Tem muita gente usando aqui em Mato Grosso.”

O que é a droga K9?

A K9 é uma maconha sintética, desenvolvida originalmente em laboratórios para fins medicinais, mas abandonada devido aos efeitos colaterais severos. O psiquiatra Gleisson Libardi explica a potência da substância:

“Ela é cem ou duzentas vezes mais potente que a maconha natural. Apesar de criada para pesquisas, acabou nas ruas, virando a droga K, com efeitos devastadores”, explica.

Segundo Libardi, o uso contínuo da K9 pode causar danos cerebrais irreversíveis, afetando cognição e equilíbrio emocional. Para ele, a primeira etapa para sair desse ciclo é a consciência e a pessoa precisa entender que aquele hábito traz prejuízos e buscar ajuda.

Operação Sintétics

A operação começou após a prisão de um casal que vendia drogas sintéticas em festas e no meio universitário. Segundo a Politec, a análise dessas substâncias pode ser feita com equipamentos específicos, como o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massas, possibilitando identificar a composição química da K9.

A circulação silenciosa dessa droga devastadora e os efeitos irreversíveis preocupam as autoridades e escancaram os desafios do combate às drogas sintéticas no estado.

Fonte: Leandro Agostini, TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/15:20:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...