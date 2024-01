Duas jovens são arrastadas por correnteza e desaparecem durante banho no rio Ubatuba

Segundo informações iniciais de um parente das vítimas, as duas tentaram atravessar o rio quando foram levadas pela força da água.

Duas jovens, de 14 e 20 anos, desapareceram após uma tentativa de atravessar o rio Puruba, na praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na tarde da última terça-feira (23), por volta das 13h30. As duas teriam sido arrastadas pela forte correnteza das águas.

As primeiras informações sobre o ocorrido foram dadas pelo tio da adolescente, que informou que as duas foram levadas em direção ao mar, não restando tempo para salvá-las. A família estava tomando banho de rio quando as duas tentaram atravessar.

Segundo o familiar, as vítimas são naturais de Embu (SP). As buscas continuam no local por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo, que encontram dificuldades devido as chuvas que ocorrem no local.

