Duas pessoas e um cachorro morrem em acidente aéreo em Los Angeles

Acidente aéreo em área residencial de Simi Valley provocou danos estruturais em duas casas e forçou evacuação de moradores no último sábado (3).

Um acidente aéreo assustou os moradores de Simi Valley, em Los Angeles, na Califórnia, no último final de semana e resultou em mortes e pânico dos moradores do local.

Um avião de pequeno porte caiu no bairro residencial na tarde do último sábado (3), o que resultou na morte de duas pessoas e um cachorro que estavam a bordo da aeronave. O acidente também causou danos estruturais e incêndio em duas residências, conforme informaram as autoridades locais, além da evacuação da área.

A aeronave, identificada como um Van’s RV-10 monomotor, modelo conhecido entre entusiastas da aviação, colidiu entre duas casas na região de Wood Ranch, comunidade localizada a cerca de 80 quilômetros a noroeste de Los Angeles.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e a polícia isolou as ruas da área, com pedidos para que a população evitasse o local. Testemunhas relataram fumaça visível que saía do telhado de uma das casas atingidas.

O Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura confirmou que havia moradores nas casas no momento da queda, mas todos conseguiram evacuar sem ferimentos. As duas residências sofreram danos estruturais significativos e foram afetadas pelo fogo após o impacto.

Susto de morador

Arman Hovakemian, proprietário de uma das casas atingidas, relatou ao Los Angeles Times que trabalhava em seu jardim quando avistou o avião em voo cada vez mais baixo sobre o bairro nas colinas.

“Corri para dentro de casa para chamar minha esposa, Armineh, e nosso cachorro Koko, e conseguimos fugir da propriedade. Momentos depois, ouvimos um forte estrondo e a fuselagem caiu exatamente onde eu estava pouco antes”, descreveu ele.

“Estou em choque. Ainda não caiu a ficha”, afirmou ele no sábado, enquanto equipes de emergência cercavam sua casa. “Tivemos sorte de conseguir sair”, acrescentou.

Gravações de câmeras de segurança de vizinhos, analisadas pelo Los Angeles Times, mostram a aeronave em círculos pelo bairro por quase três minutos, com voo muito próximo às casas.

Outro vídeo capturou o momento em que o avião subiu rapidamente em direção às nuvens antes de despencar.

As autoridades não determinaram a causa oficial do acidente até o momento.

