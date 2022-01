Casal é flagrado transando em praça pública de Santarém (PA)

Durante ronda, policiais flagraram o casal mantendo relação sexual na via pública. Foto:| Reprodução

Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura, no carro, na rua, na beira do mar…”. Como já diria o cantor Belo, na música “Pura Adrenalina”, o desejo de querer transar em lugares públicos e com plateia, pode até ser excitante ou uma fantasia, mas que pode resultar em processo penal.

Afinal, transar na rua, dentro do carro ou em praça pública, pode? O artigo 233 do Código Penal diz que “praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público” pode ser motivo de detenção, de três meses a um ano, ou multa. As informações são

Foi o que aconteceu com um casal, que foi preso e apresentado na delegacia, após ser flagrado pela Polícia Militar mantendo relação sexual na Praça da Fortaleza do Tapajós, conhecida como Praça do Mirante, localizada no centro de Santarém, na madrugada do último domingo (23).

ORAL NA ORLA

Não é a primeira vez que um caso como esse ocorre em Santarém. No início deste mês, homens foram flagrados fazendo sexo oral em plena Orla de Santarém. Imagens do casal no local a céu aberto e sem nenhuma intimidação, foram compartilhadas nas redes sociais.

