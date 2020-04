Durante pandemia de Covid-19, homem é preso por fazer ‘delivery de drogas’ no interior do Pará

Ocorrência foi registrada em Novo Repartimento, sudeste do estado. Suspeito atendia o pedido de usuários por telefone e entregava entorpecentes de motocicleta em pontos da cidade.

Valor apreendido com o suspeito de tráfico de drogas em Novo Repartimento. — Foto: Polícia Civil do Pará

Um homem foi preso em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, suspeito de realizar serviços de delivery de entorpecentes durante a pandemia de Covid-19 no município. De acordo com informações divulgadas pela Polícia nesta sexta-feira (24), o suspeito, conhecido na região como “Grande”, foi preso durante uma entrega. O homem foi encaminhado para delegacia e está a disposição da Justiça

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava sendo monitorado pela suspeita de atuação no “disk droga”. Ele atendia pedidos de usuários por telefone e entregava entorpecente de motocicleta em pontos da cidade.

O suspeito foi abordado na tarde de quarta (22), enquanto realizava um dos serviços de entrega. Com o homem, foi apreendida a quantia de R$ 4.300,00, além das drogas. Na casa do suspeito, foi encontrado mais R$ 900 em espécie.

Segundo a Polícia, a droga, a motocicleta e o dinheiro foram apreendidos na ação foram encaminhados à Delegacia. O usuário que foi flagrado comprando o entorpecente assinou um termo circunstanciado de ocorrência e responde em liberdade.

Por G1 PA — Belém

24/04/2020 12h34

