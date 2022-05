Policial militar é morto a tiros em Moju, no momento em que saia de casa

(Foto:Reprodução) -Três criminosos, ainda não identificados, estariam envolvidos na morte do policial.

Mais uma morte de um policial militar foi registrada na manhã desta terça-feira (17), no Pará. O crime aconteceu na cidade de Moju, no nordeste do estado, a 130 quilômetros de Tailândia.

O subtenente Sales, como era conhecido o policial, saia de casa quando foi surpreendido por três bandidos em uma motocicleta. Os criminosos ainda não foram identificados.

O policial foi atingido com 7 tiros, chegou a ser socorrido para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Científica do Pará removeu o corpo do subtenente ao Instituto Médico Legal.

A morte do policial pode fazer parte de uma série de ataques, promovidos por uma facção criminosa a agentes públicos de segurança no Pará. (Com informações portal Moju News).

Jornal Folha do Progresso em 17/05/2022/

