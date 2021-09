Edenílson marca nos acréscimos e garante vitória do Inter sobre o Fortaleza

Neste domingo, no Beira-Rio, o confronto entre Internacional e Fortaleza terminou com vitória dos donos da casa por 1 a 0, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol marcado por Edenílson saiu apenas aos 47 de segundo tempo. Na etapa final, uma confusão resultou nas expulsões de Saravia e David.

Com a derrota, o Leão do Pici não perde a quarta posição, mas, ao término da rodada, pode ver o Flamengo se distanciar e o Corinthians se aproximar. Já o Colorado alcança a sexta colocação, mas combinações de resultados podem fazer a equipe de Aguirre perder posições.

O Internacional volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Bahia, às 16 horas (de Brasília). Na mesma data, o Fortaleza visita o Sport, às 18h15.

O jogo – A partida no Beira-Rio começou agitada. Com apenas um minuto de jogo, Lucas Lima cruzou para Henríquez que, frente a frente com o goleiro, bateu pra fora. Os visitantes voltaram a levar perigo aos 17. O ex-jogador do Palmeiras achou Éderson na risca da pequena área, mas o meio-campista chutou por cima do gol.

A primeira grande chance dos anfitriões aconteceu aos 19, em chute desviado de Patrick, que assustou o goleiro Felipe Alves. As duas equipes seguiram levando perigo aos arqueiros da partida, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

O jogo seguiu animado na etapa final. Logo no início, Boschilia arriscou de longe em cobrança de falta e a bola passou por cima do travessão. Aos cinco, Robson bateu forte e exigiu grande defesa de Daniel e, no rebote, o atleta do Leão finalizou com o gol vazio, mas Moisés tirou em cima da linha.

Aos 26, após falta cometida pelo Fortaleza, Saravia e David se desentenderam e deram início a uma confusão. A árbitra Edina expulsou os dois jogadores. Após os ânimos serem acalmados, Boschilia bateu de longe e exigiu boa defesa de Felipe Alves.

Mesmo com dez de cada lado, as equipes seguiram buscando a vitória. Aos 47 do segundo tempo, Edenílson fez boa jogada individual e chutou a bola para o fundo das redes, garantindo o triunfo dos donos da casa.

