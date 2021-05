Internacional vacila e toma a virada para o Deportivo Táchira

Mesmo jogando melhor na maior parte do tempo, o Internacional deixou o Deportivo Táchira virar o jogo na Venezuela e complicou sua vida na Libertadores.

Com a derrota por 2 a 1, os gaúchos viram sua liderança ficar ameaçada e terão que levar com muita seriedade os últimos dois jogos da primeira fase.

O Internacional segue provisoriamente na primeira colocação do grupo B, com seis pontos. Agora, o Táchira também está com seis pontos, mas em terceiro, atrás também do Always Ready.

Pela próxima rodada, o Táchira segue jogando no Pueblo Novo e recebe o Always Ready. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 23 horas (de Brasília). O Internacional segue jogando fora de casa e visita o Olimpia. As equipes se enfrentam no Defensores del Chaco, às 21 horas da quinta-feira.

O jogo – Mesmo sem conseguir efetivamente marcar contra os donos da casa, quem jogou melhor o primeiro tempo foi o Internacional. A equipe comandada por Ramírez teve mais posse de bola e jogou por mais tempo no campo de ataque dos adversários. As melhores oportunidades para os gaúchos vieram dos pés de seus atacantes Thiago Galhardo e Taison.

O Táchira se contentou em jogar pelo contra-ataque e aproveitar as linhas de marcação adiantadas. A melhor oportunidade para os donos da casa veio aos 22 minutos, com ótimo passe em profundidade que Góndola não conseguiu transformar em gol.

O Internacional voltou para o segundo tempo decidido a vencer a partida e conseguiu um pênalti logo aos 6 minutos. Cuesta teve sua camisa puxada e quase arrancada por Granados e a penalidade máxima foi convertida por Thiago Galhardo.

O golpe acordou o Táchira, que partiu para cima do Internacional e levou muito perigo aos 20 minutos, exigindo ótimas defesas de Lomba e Dourado. Tanta pressão resultou no empate dos venezuelanos. Aos 31 minutos, Nelson Hernández aproveitou bola rebatida de Zé Gabriel e marcou.

E em uma bobeada veio a virada dos venezuelanos. Aos 40 minutos, Edenilson e Lomba não se entenderam na proteção de um recuo de bola e o goleiro do Inter acabou fazendo pênalti em cima de Angarita. Na cobrança, Cova garantiu os três pontos.

