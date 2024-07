EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE NOVO PROGRESSO-PÁ

NOVO PROGRESSO–PÁ – O Presidente da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO UNIÃO BRASIL – UNIÃO, do Município de Novo Progresso, convoca todos os convencionais com direito a voto para a Convenção Municipal do partido. Conforme a legislação eleitoral vigente e o estatuto partidário, estão convocados os membros da Comissão Provisória Municipal, parlamentares do partido com domicílio eleitoral no município, delegados eleitos pelas convenções municipais e membros do diretório estadual com domicílio no município.

A convenção será realizada no dia 27 de julho de 2024, das 16h às 21h, no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Avenida Isaias Antunes, bairro Escremin na cidade de Novo Progresso-PA.

A ordem do dia inclui:

**Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária e discussão, aprovação e nome da coligação (se houver coligação);

**Escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito;

**Escolha de candidatos a Vereador;

**Sorteio dos números para candidatos a Vereador;

**Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Esta convenção é uma oportunidade importante para definir as estratégias e candidaturas do Partido União Brasil para as próximas eleições municipais. A participação de todos os convencionais é fundamental para fortalecer o processo democrático e garantir uma representação efetiva.

Fonte: Ascom União Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024/07:40:53

