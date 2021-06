Carro para sobre rotatória na avenida Jamanxim centro de Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Um veículo Fiat Siena parou em cima do canteiro da rotatória do Garimpeiro na avenida Jamanxim área central da cidade de Novo Progresso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local, não encontrou o motorista, o veículo estava fechado e não tem marca causada por ferimentos. O Fiat Siena placa KDT 8374 de cor branca, teve a roda dianteira do lado do motorista e outra traseira ao lado do carona arrancada com o impacto da batida, não tem vestígios de freio na pista. As causas do acidente ainda não foram reveladas, a área é monitorada por câmeras de segurança de empresas, que poderão mostrar a causa e horário do acidente.

O acidente aconteceu na madruga deste domingo 20 de junho de 2021.

