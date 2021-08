Aeroporto de Sorriso (MT) é autorizado pela Anac a retomar voos

Aeroporto Regional Adolino Bedin, em Sorriso — Foto: Divulgação

Assim que as atividades no aeroporto foram retomadas, a Azul Linhas Aéreas fará o trecho Sorriso-Cuiabá, diariamente.

O Aeroporto Regional Adolino Bedin, em Sorriso, recebeu nessa terça-feira (17), uma nota técnica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), autorizando o terminal a receber voos novamente. Assim que as atividades no aeroporto foram retomadas, a Azul Linhas Aéreas fará o trecho Sorriso-Cuiabá, diariamente, com o jato da Embraer E195-E1. A previsão de retomada é outubro.

O voo 4052 decolará da capital às 12h10 e chegará em Sorriso às 13h20.

Já o voo 4053 sairá de Sorriso às 14h10 e chegará a Cuiabá às15h20. Essa rota estava suspensa desde março do ano passado, por conta da pandemia de coronavírus.

Como as atividades no aeroporto estavam suspensas, foram realizadas obras de reforço e revitalização da pista de voo, taxiway e do pátio de aeronaves.

Neste período, foram concluídas as obras da pista de pouso e decolagem e acostamentos.

Cerca de R$ 8 milhões foram investidos nas obras, provenientes de um compromisso firmado em 2019, entre o Ministério da Infraestrutura e a Prefeitura de Sorriso, responsável pela administração do terminal.

O projeto foi elaborado pela Empresa de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que também atua na fiscalização da execução da obra, junto à secretaria municipal da cidade.

