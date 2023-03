Governo Federal prorroga prazo para recadastramento de armas de fogo

O ministro Flávio Dino afirmou nesta terça-feira (28) que o número de armas cadastradas na Polícia Federal superou o registro mantido pelo Exército. (Foto:Carmem Helena/ O Liberal).

Ministro da Justiça, Flávio Dino já havia adiantado que o prazo seria adiado

Foi prorrogado até o dia 3 de maio o prazo para recadastramento de armas de fogo no sistema da Polícia Federal, conhecido como Sinarm (Sistema Nacional de Armas).

A portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinando esse registro, foi publicada no da 1º de fevereiro e estipulava prazo de 60 dias, que terminaria na próxima segunda-feira (3) – porém, foi estendido por mais um mês, conforme decreto publicado nesta quarta-feira.

Devem atender a determinação do Governo Federal grupos que possuem armas cadastradas no Sigma (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), do Exército, como os CACs (caçadores, atiradores e colecionadores).

De acordo com o governo, o objetivo é estabelecer um controle sobre o arsenal em circulação no país. A mudança no prazo de recadastramento atende a um pedido de parlamentares ligados ao setor de segurança pública, grupo conhecido como “bancada da bala”.

Para o instrutor de tiro Aliyan Treptow, o aumento na importação de armas de fogo e munições, nos últimos anos, está diretamente ligado às facilidades promovidas pelo governo Bolsonaro nesse setor

Pará é um dos líderes em importação de armas no Brasil

O ministro Flávio Dino afirmou nesta terça-feira (28) que o número de armas cadastradas na Polícia Federal superou o registro mantido pelo Exército. Mais de 824 mil armas foram cadastradas desde fevereiro na PF. Enquanto isso, o sistema do Exército aponta 772 mil registros de armas de fogo.

Do total de armas cadastradas pela Polícia Federal, 782,3 mil são de uso permitido e 41,7 mil são de calibre restrito.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 29/03/2023/08:53:28

