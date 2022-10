A Mega-Sena deve pagar R$ 115 milhões no próximo sorteio. Foto: DIvulgação

Mega-Sena acumula, mas paraenses levam bolada. Veja os números das loterias!

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2534 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 115 milhões. Os números sorteados foram: 10-14-17-18-23-30. Com 5 acertos houve 259 apostas. E cada uma vai receber R$ 27.167,77. Duas delas são de Aurora do Pará, uma de Redenção, outra de Rio Maria e simplesmente cinco de Belém. Uma das apostas de Belém receberá R$ 81 mil.

A + Milionária, que sorteou o concurso 22, acumulou. Os números sorteados:

05-22-28-46-47-48. O prêmio foi agora a R$ 17 milhões. Entre as apostas ganhadoras com 5 acertos + 1 ou nenhum trevo há duas de Parauapebas. Cada uma vai levar R$ 14.797,05.

LOTOFÁCIL

Um apostador acertou todos os números do concurso 2645 da Lotofácil e levará R$ 1,5 milhão. Os números sorteados: 01-02-03-05-06-07-11-12-13-14-15-17-18-20-24. Seis apostas do Pará acertaram 14 números e vão levar cada R$ 1.941,28. Os bilhetes são de Ananindeua (3), Breves e Santarém (2).

QUINA

A Quina acumulou e vai pagar R$ 4 milhões. Foram sorteados os seguintes números do concurso 5981: 08-21-54-60-76.

TIMEMANIA

Os números sorteados da Timemania neste sábado foram os seguintes: 08-17-24-35-40-47-56. Ninguém acertou e o prêmio pagará R$ 4,4 milhões no próximo sorteio.

DUPLA SENA

Ninguém fez as seis dezenas no concurso 2434 da Dupla Sena nos dois sorteios. Veja os números: 1º sorteio: 04-21-31-33-41-50. E no 2º sorteio 06-09-14-22-36-46.

COMO RESGATAR O PRÊMIO

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

