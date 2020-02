Elefante Branco promessa de Hélder, Escola Técnica continua inacabada em Novo Progresso

Obra da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica que seria inaugurada em 2014 está abandonada ate hoje dia “11 de Fevereiro de 2020”. (Foto arquivo Jornal Folha do Progresso)

Iniciada na gestão do ex-governador Simão Jatene (PSDB), paralisada, pouco tempo depois, por causa de irregularidades jurídicas, a retomada nas obras da Escola Tecnológica de Novo Progresso, foram usadas na Campanha eleitoral de 2018 pelo Atual Governador Hélder Barbalho (MDB) e pelo Deputado Federal José Priante (MDB), para angariar votos. O descaso da obra abandonada , favoreceu os políticos que em campanha em busca de votos, em Novo Progresso, prometeram ainda no primeiro ano de Governo concluir , ainda não saiu do papel.

Nova promessa

Em meados de 2019 Helder Barbalho esteve em Novo Progresso em caravana para lançar obras no município, voltou a prometer conclusão da obra. “Em 2019 entregaremos esta obra para Novo Progresso”,disse Helder. Passados este tempo a reportagem esteve no local na manhã desta terça-feira (11), e constatou o descaso; uma cerca com as telhas (PINTADAS COM COR DO GOVERNO) que deveria cobrir a obra, foi feito o isolamento do local ao restante continua abandonada.

ENTENDA O CASO:

Obras Paradas Mostram o Desperdício de Dinheiro Público.

Mais uma eleição municipal se aproxima, pouco tempo depois de ter visto de perto a eleição do governador Helder Barbalho (MDB), que em campanha eleitoral visitou vários municípios da região, com promessas de ações para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população, inclusive, pregava seu comprometimento em trabalhar de forma descentralizada. No entanto, até agora pouco foi feito. O Governador continua a ignorar e maltratar a população em especial de Novo Progresso, que foi iludida com as falsas promessas feitas durante a campanha eleitoral. Como um Elefante Branco a escola continua como estava…..

Vale lembrar que as obras que acontecem no município de pavimento de ruas são através de financiamento do New Development Bank (NDB), banco multilateral com sede na China, com investimentos para os municípios em torno da BR-163, quando foi assinado com a corporação um contrato para empréstimo de US$ 50 milhões ao estado do Pará.Leia mais AQUI (Obs.Os chineses dando contra-partida pelo usa da rodovia BR 163)

As placas do governo do Estado acrescentam ainda a frase: Com Investimento do Agente Financiador Development Bank (NDB), banco multilateral com sede na China,“

DINHEIRO PÚBLICO INDO PELO RALO: Em cada obra, as placas são obrigação legal e é necessária ter as informações relativas ao investimento realizado naquele projeto, citando no mínimo, o valor total da obra, órgão a qual pertence a despesa, data de início e término, bem como a empresa executora.

Diante de tal situação a população pergunta. Se o dinheiro está aqui, por que a obra se encontra paralisada?

A cada dia cresce a insatisfação da população, que está cansada de esperar a retomada de tais investimentos. Em Novo Progresso. A escola estadual Waldemar Lindemayer , Escola Técnica são exemplos da falta de zelo na utilização do dinheiro público.

Prefeitura de Novo Progresso

O prefeito Ubiraci Soares (Macarrao -PSC) , disse a reportagem do Jornal Folha do Progresso que vem trabalhando com o governo do estado sobre a conclusão da obra, em toda viagem a Belém levo esta reivindicação, o Governo nunca disse não, no entanto ainda estamos aguardando para concretizar a obra e entregar a população. “A situação poderia ser diferente se promessas feitas há mais de uma década já tivessem sido cumpridas”,lamentou o prefeito”.

Em pesquisa não encontramos lei que obriga políticos a cumprirem promessas de campanha.

Após o pleito, o eleito pode voltar a descumprir promessas, alertam especialistas. Cabe ao eleitor puni-lo quando voltar à urna.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...