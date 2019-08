Em Altamira, resgate de corpos carbonizados no massacre por familiares ainda é lento

(Foto:Maycon Nunes / Agência Pará)A Unidade Regional do “Renato Chaves” continua aguardando a presença de familiares para liberar as outras quatro vítimas carbonizadas

A Unidade Regional (UR) do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (CPCRC) de Altamira liberou neste feriado de quinta-feira (15), mais um corpo, do total de 20 já identificados após exames de DNA, o que eleva para 16 o número de corpos liberados a familiares. Ao todo são 30 corpos remanescentes do massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRAlt), em 29 do mês passado.

O único corpo liberado nesta quinta-feira (15), em razão do comparecimento de familiares, foi o de Vanildo Souza Guedes. A Unidade Regional do “Renato Chaves” continua aguardando a presença de familiares para liberar as outras quatro vítimas carbonizadas. Os documentos necessários para liberação são documento com foto da vítima e do familiar que vai assinar a liberação, além do comprovante de endereço.

A lista completa dos corpos identificados por DNA e liberados a familiares até o momento tem: Alessandro Silva Lima, Amilton Oliveira Câmara, Anderson Nascimento de Souza, André Carlos Santana Patrício, Bruno Rogério Andrade da Silva, Delimarques Teixeira Pontes, Diego Walison de Sousa Reis, Diogo Xavier da Silva, Geidson da Silva Monteiro, Itamar Anselmo Pinheiro, Jeová Assunção da Silva, João Nilson Felicidade Farias, José Brandão Barbosa Filho, José Francisco Gomes Filho, Leonardo Dias Oliveira e Vanildo Souza Guedes.

