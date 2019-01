Em Anapu, homem é flagrado na cama com ex-mulher e é morto pelo atual companheiro

Rapaz foi esfaqueado no peito pelo parceiro da ex-mulher, com quem tinha um filho. Homem ainda não foi localizado

Um homem, identificado como Lucas dos Santos, de 26 anos, foi vítima de esfaqueamento em Anapu, município do sudoeste paraense, na madrugada desta segunda-feira (02). O homem teria sido flagrado na cama com sua ex-companheira, quando o atual parceiro da mulher chegou à residência.

De acordo com o tenente-coronel Josiel, do Policiamento Regional VIII, com sede em Altamira, o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, por volta de 01h da manhã. Testemunhas disseram que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para a casa, no bairro Imperatriz, mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto.

Lucas estaria na casa com sua ex-parceira, com quem tem um filho, quando o outro homem chegou e se armou com uma faca. Houve luta corporal, e até mesmo a mulher ficou ferida durante o confronto. Após algum tempo lutando, Lucas foi ferido fatalmente, com uma facada no peito.

A Polícia Militar e a Polícia Civil chegaram logo em seguida ao local. A mulher foi encaminhada ao hospital para tratar dos ferimentos leves que sofreu e o corpo de Lucas foi removido. Viaturas da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (16 CIPM) fizeram diligências pelo bairro e região mas, até o fim do dia, não localizaram o suspeito.

