Em Aurora do Pará, PC cumpre mandados de prisão contra acusados de estupro de vulnerável e invasão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dois homens foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (06), no município de Aurora do Pará, nordeste do Estado. Segundo a polícia, um deles invadiu uma residência e era foragido da Justiça e o outro responde pelo crime de estupro de vulnerável. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

You May Also Like