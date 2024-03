Homem preso no Marajó pode pôr fim ao caso menina Elisa; entenda

Policiais civis prenderam um homem que pode ter ligação com o sumiço de Elisa Rodrigues na comunidade do Zimco, zona rural de Anajás, no Marajó | Foto: Reprodução

Homem suspeito de estupro de vulnerável foi preso em Anajás. Ele é apontado como um dos envolvidos no desaparecimento da menina Elisa Rodrigues, de 2 anos, que sumiu em setembro de 2023.

Elisa Ladeira Rodrigues, de apenas dois anos, desapareceu misteriosamente da casa onde vivia no município de Anajás, no arquipélago do Marajó, no Pará. O sumiço aconteceu em setembro de 2023 e segue sendo uma incógnita para as autoridades. Os pais seguem aflitos com o fato de desconhecerem o paradeiro da criança e novas informações sobre o caso podem chegar aos verdadeiros autores e esclarecer o que de fato ocorreu.

Na última terça-feira (13), um homem foi preso pela Polícia Civil do Pará em Anajás. Ele é suspeito de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável no município paraense e pode ter ligação com o desaparecimento de Elisa Rodrigues.

De acordo com a Polícia, além do caso de estupro, o homem é um dos investigados no inquérito que apura as circunstâncias do desaparecimento da menina de dois anos, mas o órgão não confirmou mais informações sobre ele.

O repórter Marcos Onias, da RBATV, apurou que dois homens teriam ameaçado familiares de Elisa, inclusive chegaram a manter reféns uma das noras da avó da menina e a mãe e de Elisa. A família, então, ligou para a Polícia Civil, que efetuou a prisão do homem em flagrante e descobriu que ele é suspeito de estar envolvido em um caso de estupro de vulnerável.

Segundo o portal, um dos homens ameaçou a família de Elisa dizendo que ela “só seria devolvida se a família entregasse a criança que ele comprou”, que, no caso, não seria a menina. Ele teria chegado a ser preso no início das investigações sobre o desaparecimento, mas foi solto por um suposto álibi.

BUSCAS E PISTAS

Nos primeiros dias de janeiro deste ano, os familiares de Elisa comunicaram que receberam uma foto de uma criança, que supostamente seria a menina, e informações de que ela estaria vivendo com uma família no interior do Estado do Maranhão.

A família de Elisa declarou que acreditava que a criança na foto se tratava mesmo da menina desaparecida. “Acabei de ver em um grupo que acharam a minha neta. Eu creio que é minha netinha sim! […] A gente olha e é o jeitinho dela. O nariz, o olho, a sobrancelha… É ela”, disse a avó da menor na época.

Equipes da Polícia Civil do Pará e um dos familiares de Elisa foram até o Estado do Maranhão para realizar as buscas pelo suposto paradeiro da menina Elisa, mas, até o momento, ela não foi localizada. O caso segue sob investigação.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/18:50:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...