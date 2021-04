Quadrilha rouba mineradora, espanca vigia e incendeia dois veículos na fuga em MT

Quadrilha roubou mineradora, espancou vigia e incendiou dois veículos na fuga em Paranaíta — Foto: Divulgação

Ladrões carregaram uma caixa d’água e um balde azul contendo produtos extraídos pela mineradora.

Uma quadrilha invadiu uma mineradora e carregou uma caixa d’água e um balde com ouro e produtos extraídos da empresa na madrugada desta quinta-feira (8) em Paranaíta, no norte de Mato Grosso. Os criminosos espancaram o vigilante do local e incendiaram dois veículos na fuga.

Nenhum deles foi preso até esta sexta-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, seis homens armados chegaram até a mineradora em uma caminhonete e anunciaram o assalto. Eles estavam com armas pesadas e usavam coletes. O vigilante foi rendido e colocado na carroceria do veículo da quadrilha.

Segundo a polícia, os assaltantes foram direto ao escritório da mineradora, arrobaram uma porta com chutes. Depois, arrombaram outra sala, chamada ‘casa do ouro’, fazendo um disparo na porta e carregaram uma caixa d’água e um balde azul contendo produtos extraídos pela mineradora.



Carro incendiado após roubo em Paranaíta — Foto: Divulgação

Na fuga do local, eles tentaram levar o vigilante para o mato, mas a vítima reagiu e foi espancada. Ainda conforme a polícia, o vigilante foi deixado na portaria e teve os celulares roubados.

A Politec realizou perícia no local e o caso é investigado pela Polícia Civil.

No retorno para delegacia, os policiais encontraram a camionete utilizada no assalto, incendiada, e os pneus queimando no meio da via, uma espécie de barricada na MT-206, que dá acesso ao município de Apiacás.

Os policiais também localizaram um veículo Gol, prata, incendiado, no acostamento da estrada de acesso ao porto de areia.

Os veículos e materiais coletados serão analisados e as investigações estão em andamento para identificação e localização dos criminosos.

