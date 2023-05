Em conversa por telefone, presidente Lula convida papa Francisco pra visitar o Brasil

A última vez que Lula e papa Francisco se reuniram foi em fevereiro de 2020. (Foto:Ricardo Stuckert / PR)

O petista também agradeceu a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na manhã desta terça-feira (31), com o Papa Francisco e, durante o diálogo, convidou o líder da Igreja Católica para fazer uma visita ao Brasil. De acordo com o Planalto, o Santo Padre ficou de analisar o convite.

Lula agradeceu a atuação do Papa pela paz na Ucrânia – país que está em guerra com a Rússia desde fevereiro do ano pssado. Ele relatou ao pontífice suas conversas com outras lideranças em busca da paz no território ucraniano e lamentou a escalada do conflito na região. O presidente agracedeu ao religioso pelo combate à pobreza e citou os esforço de retomar no Brasil o combate à pobreza e à fome.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo Planalto, o mandatário brasileiro agradeceu também a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta, e as menções e solidariedade do Papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.

O presidente deve ter uma audiência no Vaticano com papa Francisco em junho ou julho deste ano. A última vez que eles se encontraram, foi em fevereiro de 2020.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/14:50:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...