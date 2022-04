Em evento na Serra do Cachimbo no Pará, prefeito do Mato Grosso oferece parceria à Aeronáutica

Prefeito se reúne com major brigadeiro e pede apoio para implantar base da Aeronáutica em Sorriso (Foto: Reprodução MTAgora)

O prefeito Ari Lafin da cidade de Sorriso (MT), solicitou ao chefe do 6º Comando Aéreo Regional, major brigadeiro do ar Mário Sérgio Rodrigues Costa, uma base da Aeronáutica, no Aeroporto Regional Adolino Bedin, atualmente sob gestão da Infraero, com abrangência regional.

“Reconhecemos a importância da Aeronáutica, não só para a defesa de nosso país, mas para a operação da infraestrutura aérea, funcionamento de nossos aeroportos e sua atuação na repressão a crimes que envolvem o espaço aéreo. Como a Base do Cachimbo vem desempenhando um papel estratégico há quase 40 anos ,na divisa entre Mato Grosso e o Pará, gostaríamos de ofertar o espaço de nosso Aeroporto para que este trabalho possa também ser feito na região central de Mato Grosso”, expôs Lafin.

Ele ponderou ao brigadeiro que Sorriso já sedia a unidade do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Base Aérea de Combate a Incêndios Florestais e do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndios em Aeródromos Civis (Sescinc). “Nosso objetivo é, por meio de ações articuladas, potencializar a utilização do nosso aeroporto para melhorar, cada vez mais, a logística e a segurança de nosso município, de nossa região e de nosso Estado, o que, por uma reação em cadeia, acaba repercutindo positivamente em outros pontos do país”, completou. (A informação é do portal Só Notícias)

A estratégia de fomento de parceria entre o Município com outras instituições também deve resultar, em breve, na instalação de uma base área da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Estamos às ordens, estamos à disposição e nosso objetivo é, por meio de ações articuladas, potencializar a utilização do nosso aeroporto para melhorar, cada vez mais, a logística e a segurança de nosso Município, de nossa região e de nosso Estado, o que, por uma reação em cadeia, acaba repercutindo positivamente em outros pontos do país”, completa o gestor.

O Campo de Provas Brigadeiro Velloso é uma base da Força Aérea Brasileira localizada na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso (Pará). Sua área é de 21,6 mil km² e perímetro de 653 km, sendo comparável, em tamanho, ao estado de Sergipe. Fica localizado bem próximo da BR-163, com entrada na altura do km 16,9. (Com informação do portal MTAgora)

O Prefeito Ari Lafin prestigiou a comemoração dos 39 anos do Campo de Provas Brigadeiro Velloso, da Aeronáutica, como é mais conhecida a Base Aérea do Cachimbo, base da Força Aérea Brasileira localizada em Novo Progresso (Pará), bem próxima da BR-163 e é considerada estratégica pela Aeronáutica para inúmeras ações.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/04/2022/07:37:57

