Grupo Ouro Verde compra terras de Amado Batista

Com exclusividade, apuramos que Amado Batista, famoso cantor sertanejo, vendou por cerca de R$ 13 milhões de reais uma de suas terras no Mato Grosso, diz a BR Fazendas! (As informações são do Compre Rural Notícias).

Considerado não só um dos maiores sertanejos do país, Amado Batista, é também considerado um grande investidor do agronegócio brasileiro. Dono de grandes propriedades, o cantor vem negociando alguns de seus imóveis. Com exclusividade noticiamos no dia 08 de abril que o cantor havia vendido parte de sua fazenda no Mato Grosso. Pois bem, para complementar as informações, trazemos abaixo o nome do grupo responsável por realizar a compra!

Quem trouxe as informações para a equipe do Compre Rural, foi o corretor e grande nome do mercado o Raphael Barra, do BR Fazendas. Ele quem foi o responsável pela intermediação da negociação e, para a nossa equipe, ele revelou o valor milionário da negociação e o tamanho da área que foi vendida. Confira abaixo os detalhes dessa venda!

Segundo as informações do Grupo BR Fazendas e acompanhadas pela nossa equipe, foi informada e concretizada a primeira venda da propriedade de Mato Grosso.

O comprador, foi o Grupo Ouro Verde, que tem sua sede no município de Silvânia, localizada a 85 km da capital do estado, Goiânia. O grupo, já é experiente na área de lavoura e, com a compra, pretende aumentar a sua área de plantio, principalmente após o avanço dos preços das culturas agrícolas.

Ainda segundo a BR Fazendas, nas informações enviadas a nossa equipe, o valor da negociação atingiu o patamar de R$ 13 milhões (traremos o valor exato, logo mais), pela matrícula adquirida. Para quem não acredita no que vem sendo dito, segue abaixo o vídeo original que mostra a concretização e bastidores dessa negociação:

O grupo vai adquirir área com quatro pistas de pouso para aviões, campo de futebol, churrasqueira, quatro pistas de pouso de avião e lagos com direito a pesca. Além disso, as fazendas vêm equipadas de um caminhão, nove tratores e uma retroescavadeira e uma casa que comporta 40 funcionários.

Com a venda concretizada das duas propriedades, com cerca de 35 mil hectares, ele irá embolsar nada menos que o valor de R$ 350 milhões!

Aguardamos novas informações e o contato do Grupo BR Fazendas, para podermos atualizar e trazer maiores informações sobre essa mega negociação.

Demais áreas em negociações

Segundo as informações obtidas, está em processo de negociação todas as suas matrículas localizadas Mato Grosso, sendo uma já vendida e assinada e as outras em fase de ajustes contratuais.

Somente nestas propriedades, existem cerca de mais de 20.000 cabeças de gado, um rebanho composto por animais da raça nelore, na sua maioria. Além desses, estima-se que ele tenha cerca de mais 10.000 cabeças no estado de Goiás!

Ao longo de seus 44 anos de carreira, gravou 38 discos, sendo 28 inéditos, vendeu mais de 38 milhões de discos, recebeu centenas de prêmios, entre eles, 28 discos de ouro, 28 de platina e um de diamante, se consagrando como um dos artistas de maior vendagem da história da musica popular brasileira. É também proprietário da rádio Amor FM 103.7, de Anápolis, Goiás.

Conheça um pouco das propriedades

Fazenda MARAVILHOSA de PECUÁRIA, 34.848 hectares, à venda por R$ 350 milhões – Município Cocalinho/MT.

– A fazenda está localizada a 130 km do município de Água Boa/MT, desse total, 92 km são de asfalto de asfalto e 38 km de estrada de chão de excelente acesso

– A Mineradora e extratora de calcário Roncador se localiza a exatamente 35 km da fazenda

ENGLOBA AS SEGUINTES FAZENDAS:

– Fazenda Sol Vermelho: Casa com 04 quartos e lago na porta (porongo)

– Fazenda Buritizal: sede principal, 11 quartos, sendo 05 suítes e 06 quartos duplos divididos com 1 banheiro para cada 02 quartos

– Fazenda Esperança: somente casa dos funcionários

– Área total: 6.000 alqueires + 1.200 alqueires adquiridos recentemente = 7.200 alqueires (uma parte pega o

encontro dos rios Pindaíba com o das Mortes)

– Pastagem formada: 5.500 alqueires

– Reserva legal: 35% (incluindo pastagem de Varjão com forma ecológica, dos 35%, 15% são destinados aos créditos de carbono)

– 07 curralamas

– 04 retiros

– 10 lagos

– 04 rios (Rio Pindaíba, Rio das Mortes, 02 nascentes, Rio Porongo e Rio Água Preta)

– 02 corrégos (01 na Fazenda Esperança e 01 na Sol Vermelho)

– Conta, ainda, com 20.000 cabeças de gado entre fêmeas, macho, e bezerros (as) e 150 animais de lida, burros, mulas, cavalos e éguas

– Estradas: todas cascalhadas e levantadas

– Ranchos: de pesca no Rio Pindaíba e no Rio das Mortes

– Campo de futebol na sede

– Ranchão na sede principal

– Fazendas pioneiras no uso de poços com energia solar na região, são exatamente 68 poços artesianos e 72 bebedouros solares

– Funcionários: 40 no total e 35 casas para uso destes

– 03 pistas de pouso, com 1.300m cada uma, todas de terra

– Sistema de rádio para comunicação em toda fazenda por energia solar

– 02 caminhões (1.620 Mercedes com caçamba e 815

Mercedes capacidade 7 mil kg)

– 02 trollers

– 09 tratores de pneu

– 01 retro escavadeira JCB nova

– 06 grades

– 01 niveladora

